وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

خبرني - توفى الفنان المصري عمرو محمد علي اليوم بعد صراع طويل مع مرض التصلب المتعدد (MS) الذي أبعده سنوات طويلة عن الساحة الفنية وأفقده القدرة على الحركة.

وكان الراحل قد حقق شهرة واسعة وشعبية كبيرة منذ صغره، واشتهر بأداء شخصية "شقشق" في المسلسل الشهير "أرابيسك"، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الدراما المصرية.

تأتي وفاة الفنان الراحل بعد فترة وجيزة من تدهور ملحوظ في حالته الصحية؛ حيث كانت والدة الفنان عمرو محمد علي قد وجهت استغاثة عاجلة لمساعدتها في نقل نجلها إلى مستشفى قصر العيني، بالتزامن مع انتكاسة صحية شديدة ألمت به في الآونة الأخيرة.

وقالت والدته حينها إنها ترغب في حصول نجلها على الرعاية الصحية اللازمة له، مؤكدة أن حالته باتت تتطلب متابعة مستمرة ودقيقة من الأطباء. وأضافت: "مفيش جديد في حالته وبياخد العلاج، ومحتاجة إنه يدخل مستشفى قصر العيني علشان يبقى فيه اهتمام بحالته، ولو حد يقدر يساعدني يبقى كتر خيره".

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لنجلها شهدت تدهوراً مستمراً دون تسجيل أي تحسن رغم التزامه بالبروتوكول العلاجي، مؤكدة أنه أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده، مما دفعها لمناشدة الجهات المعنية وكل من يستطيع المساعدة لنقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.