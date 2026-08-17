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الحوثيون يعلنون تدمير سفينة إنزال سعودية و4 زوارق حربية قبالة المخا

  • 17 أغسطس 2026
  • 15:35
الحوثيون يعلنون تدمير سفينة إنزال سعودية و4 زوارق حربية قبالة المخا

خبرني - أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية بحرية نوعية استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية كانت مُرافقة لأربعة زوارق حربية في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا غربي اليمن.

وأوضح المتحدث باسم "الحوثيين" يحيى سريع، في بيان عسكري اليوم الاثنين، أنه جرى تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة"، مما أدى إلى احتراق السفينة المستهدفة بالكامل، وغرق عدد من الزوارق المرافقة لها، واحتراق البقية منها.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وأنها مستمرة في استهدافها برا وبحرا، مجددا التزامها بمعادلة "الحصار بالحصار"، ومؤكدا استمرار عملياتها ضد التحشيدات السعودية أينما وجدت.

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