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العراق.. تفكيك شبكة نشطت في تهريب المخدرات إلى السجون

  • 17 أغسطس 2026
  • 15:32
العراق تفكيك شبكة نشطت في تهريب المخدرات إلى السجون

خبرني - أعلن الأمن الوطني العراقي تفكيك شبكة من 10 أفراد في محافظة البصرة نشطت في إدخال المخدرات إلى السجون.

وجاء ذلك عقب حملة تفتيشية واسعة النطاق، نفذها الجهاز بالتعاون مع مفارز دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، شملت عددا من السجون، وأسفرت عن ضبط 651 هاتفا محمولا و314 شريحة اتصال، كانت مخبأة في أماكن مختلفة داخل تلك السجون.

وأوضح بيان للجهاز أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية، ومنع دخول المواد المحظورة إليها، عبر جولات تفتيشية تُنفَّذ بالتنسيق مع وزارة العدل لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وفي سياق متصل، وبجهود ميدانية واستخبارية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجهاز في البصرة من إلقاء القبض على التاجر الرئيسي المسؤول عن إدخال المخدرات، إلى جانب 9 متهمين آخرين، تبين أنهم يشكلون خلية مرتبطة بمجموعة سابقة ألقي القبض عليها.

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