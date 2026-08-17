وزير الأشغال يتفقد مشروع طريق مخطط الأزرق الشمولي

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سير العمل في مشروع طريق مخطط الأزرق الشمولي، واطلع على الأعمال المنفذة والجارية ومراحل الإنجاز في المشروع.

ويمتد المشروع، بحسب الوزارة، بطول 6.4 كم، من طريق الأزرق الدولي وصولا إلى طريق الأزرق البشرية، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3.5 مليون دينار، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 37%، على أن تُستكمل أعماله مع نهاية العام الحالي.

واستمع الوزير، خلال جولته، إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول سير العمل ومراحل التنفيذ، ووجّه إلى تكثيف الأعمال وتسريع وتيرة الإنجاز والاستفادة من الظروف الجوية المناسبة، بما يضمن إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال والالتزام بأعلى المواصفات الفنية ومتطلبات الجودة والسلامة العامة.

وأكد الوزير ضرورة معالجة أي تحديات قد تواجه سير العمل أولا بأول، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في استدامة العمل وعدم تأخير أي من مراحل التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطط وزارة الأشغال العامة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع الطرق وفق الأولويات والاحتياجات وبما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ الأعمال الترابية من القطع والردم، وطبقات الرصف والخلطة الإسفلتية السطحية، بإجمالي عرض يبلغ 14 متراً بالاتجاهين، إلى جانب تنفيذ العبارات الصندوقية والأنبوبية وعبارات الخدمات اللازمة لتمديد الخدمات المستقبلية.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ عناصر السلامة المرورية، بما فيها الدهانات الأرضية والشواخص التحذيرية والإرشادية والحواجز الخرسانية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة بالطاقة الشمسية على جانبي الطريق.