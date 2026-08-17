13 رياديةً وريادياً يستعرضون أفكارهم في النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026

خبرني - اختتمت أورنج الأردن مرحلة استعراض المشاريع للنسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026، بمشاركة 13 رياديةً وريادياً عرضوا أفكارهم أمام لجنة التحكيم المسؤولة عن عملية التقييم التي ستحدد الفائزين الثلاث، وذلك بعد اختيارهم من بين 162 طلباً مقدماً من مختلف أنحاء المملكة.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من القياديات والقياديين، تمثّلت بالمدير العام لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الدكتورة أغادير جويحان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، الدكتورة ديمة البيبي، والرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، وعضو مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الدكتور أشرف بني محمد، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل في النسخة المحلية في بداية شهر أيلول حيث سيحصلون على جوائز مالية قيّمة تبلغ 4,000 دينار للمركز الأول، و2,500 دينار للمركز الثاني، و1,500 دينار للمركز الثالث. كما سيتأهل الفائزون للمشاركة في النسخة العالمية من الجائزة، التي ستقام لاحقاً هذا العام، للتنافس على جوائز تصل إلى 25,000 يورو للمركز الأول، و15,000 يورو للمركز الثاني، و10,000 يورو للمركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة المرأة العالمية بقيمة 20,000 يورو.

ومن جانبها، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بالأفكار المُلهمة التي قدّمت حلولاً مبتكرة ذات أثر مجتمعي وبيئي يُحدث فرقاً ملموساً، مشيرةً إلى أن هذا المستوى من المشاريع الريادية القابلة للتنفيذ يعكس طموحات رفيعة تُجسّد روح الابتكار في الأردن. وأكدت الشركة أن النسخة المحلية التي أُطلقت في عام 2017 تعكس التزامها الراسخ بدعم روّاد الأعمال، مشيرةً إلى أن الجائزة، منذ إطلاقها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، استقطبت أكثر من 17,600 طلب، وبلغ عدد المشاركين فيها 3,000 ريادية وريادي. وتواصل أورنج دورها المحوري في تمكين الشابات والشباب انطلاقاً من دورها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، من خلال توفير الفرص المحلية والدولية، وتقديم منصة داعمة لتطوير مواهبهم، والإسهام في تحفيز التنمية المستدامة والمشاركة الفعّالة في التطور التكنولوجي في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2011، تحتفي الجائزة في 17 دولة تتواجد فيها أورنج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمشاريع الناشئة التي تتبنى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المجتمعية وإحداث أثر إيجابي ومستدام.

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