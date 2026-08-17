شركة جميل عودة وأولاده تطلق الجيل الجديد من شاحنات وبكبات SINOTRUK في الأردن - فيديو وصور

خبرني - أطلقت شركة جميل عودة وأولاده، وكيل SINOTRUK في المملكة الأردنية الهاشمية، الجيل الجديد من شاحنات وبكبات SINOTRUK، خلال حفل رسمي أُقيم الأحد 16 آب 2026 في نادي ديونز – طريق المطار، بحضور عدد من مسؤولي الشركة وممثلي SINOTRUK.

وشهد الحفل حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جميل عودة وأولاده، إلى جانب المدير العام لشركة SINOTRUK، السيد Zachary، حيث جرى استعراض الجيل الجديد من المركبات التجارية والشاحنات، وما يقدمه من خيارات موجهة لتلبية احتياجات قطاعات النقل والأعمال المختلفة.

ويأتي إطلاق هذه الطرازات الجديدة في إطار توجه شركة جميل عودة وأولاده إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع المركبات التجارية، وتوفير خيارات حديثة في السوق الأردنية، بما يتناسب مع طبيعة الاستخدامات المتنوعة في قطاع النقل.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها للعمل على تطوير قطاع النقل والمركبات التجارية، من خلال تقديم منتجات وتقنيات تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز حضور علامة SINOTRUK في السوق المحلية.

ويشكل إطلاق الجيل الجديد محطة جديدة في مسيرة التعاون بين شركة جميل عودة وأولاده وSINOTRUK، ويعكس توجه الجانبين نحو توسيع نطاق المنتجات المطروحة في السوق الأردنية، وتقديم طرازات تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال والنقل التجاري.

ويُعد قطاع المركبات التجارية من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة النقل والخدمات اللوجستية والأعمال، ما يجعل طرح طرازات جديدة أمام السوق المحلية خطوة مهمة لمواكبة احتياجات هذا القطاع وتطوراته.

ومن خلال إطلاق الجيل الجديد من الشاحنات والبكبات، تواصل شركة جميل عودة وأولاده العمل على تعزيز خيارات المركبات التجارية المتاحة في المملكة، ضمن توجه يركز على تقديم أحدث الحلول العالمية ومواكبة متطلبات السوق الأردنية.