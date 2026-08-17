وفاة لاعبة جمباز ووالدتها في حادث سير مروع في مصر

خبرني - في واقعة مأساوية، لقيت لاعبة الجمباز والأيروبيك المصرية ناتالي ريمون ووالدتها، مصرعهما إثر حادث سير مروع صباح اليوم الاثنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بوقوع حادث سير ووجود ضحايا، وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع الحادث، تبين مصرع ناتالي ريمون لاعبة الأيروبيك والجمباز الناشئة ووالدتها.

وأمرت السلطات بنقل جثماني الضحيتين إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، بينما بدأت الأجهزة الأمنية في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.

يذكر أن اللاعبة ناتالي ريمون كانت قد حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات، وسط توقعات بمستقبل باهر بالرياضة.