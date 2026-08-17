الكلى ليست دائما سبب التورم

خبرني - أشارت فيكتوريا سينوتوفا أخصائية أمراض المسالك البولية إلى أن النساء تشكو من التورم دون وجود أي أمراض مزمنة مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم، السكري، قصور القلب المزمن.

ووفقا لها، مع ذلك، تعاني الكثيرات من التورم، وعادة ما يعتقدن أن هناك مشكلات في وظائف الكلى. فهل هذا صحيح دائما؟

وتوضح الطبيبة، لا يكون ظهور التورم دائما بسبب مشكلات في وظائف الكلى، لأن التورم بسبب مشكلة في الكلى يحدث عندما تعاني الكلى من خلل وظيفي لسنوات عديدة. وبالإضافة إلى التورم، ستلاحظ حتما تغيرات في نتائج تحاليل الدم والبول لدى المريض. والكلى عضو مزدوج، لذلك يمكنها العمل بكفاءة لفترة طويلة جدا، حتى عند وجود مشكلات.

ووفقا لها، عادة ما يشكو المرضى من بعض التغيرات الخارجية، والشعور بالتورم، والإرهاق. ولكن يجب أن نعلم، هذه الأعراض لا علاقة لها بوظائف الكلى. ويحدث التورم في أغلب الأحيان عندما-

1 - لا يتناول الشخص كمية كافية من البروتين. لأن الجسم عندما يعاني من نقص البروتين، تزداد كمية السوائل بين الخلايا، فيشعر بالانتفاخ.

2 - عدم الحركة الكافية. لأنه من دون حركة، تبدأ الأوردة بالعمل بشكل غير فعال، فيشعر الشخص بثقل وتورم في الساقين.

3 - عدم شرب كمية كافية من الماء. عندما يصاب الجسم بالجفاف، يحاول الاحتفاظ بالماء، فيشعر الشخص بالتورم.

وتشير الأخصائية، إلى أنه خلال المرحلة الثانية من الدورة الشهرية. من الطبيعي تماما أن تعاني النساء من بعض التورم خلال هذه المرحلة. لأن هرمون البروجسترون يرتفع خلال هذه الفترة، ما يؤثر على احتباس السوائل داخل الخلايا. وهذا ما يسبب الشعور بزيادة الوزن والتورم.

ولكن وفقا لها، إذا لم يختف التورم، حتى مع الحركة الكافية، وتناول البروتين، وشرب الماء، فيجب استشارة الطبيب.