مصطفى كامل يهدد محمد رمضان.. ورد رسمي على فيديوهات التحرش

خبرني - كشف منظّم الحفلات ياسر الحريري تفاصيل جديدة بشأن الجدل الذي صاحب الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي يوم الجمعة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" عبر قناة "مودرن"، أوضح الحريري أن الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، مرجعاً ذلك الى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها محمد رمضان، والتي ساهمت في زيادة أعداد الحاضرين.

وأشار منظّم الحفل الى أن حالة الازدحام ظهرت أساساً في منطقة الاستيدج، مؤكداً أن مثل هذه المواقف قد تحدث في الحفلات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

ونفى ياسر الحريري وقوع حالات تحرش خلال الحفل، مستنداً الى ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية بشأن الواقعة، والتي أكدت أن ما حدث كان نتيجة التزاحم الشديد بين المشاركين في الحفل.

وأوضح أن تداول الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل، بعدما فُسرت مشاهد التزاحم على أنها وقائع تحرش، قبل أن تكشف الجهات الأمنية تفاصيل الواقعة.

وكشف الحريري أن محمد رمضان تدخل بنفسه بعدما لاحظ تعرض فتاتين لحالة من التزاحم، حيث جرى نقلهما الى منطقة الاستيدج، التي وصفها بأنها مخصّصة لفئة أعلى من التذاكر، بهدف إبعادهما عن منطقة الازدحام والحفاظ على سلامتهما.

وأوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تعرض فتيات للتحرش خلال الحفل، وكشفت ملابسات الواقعة وما حدث بالفعل داخل مكان الحفل. في هذا الفيديو نستعرض سبب توقف محمد رمضان عن الغناء، تفاصيل الزحام والتدافع، وما أعلنته الداخلية بشأن حقيقة الواقعة.

من جانبه، هدد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الفنان محمد رمضان، وذلك بعد التجاوزات الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي، حيث أكد النقيب أن الفنان ظهر بشكل لا يليق بفنان مصري، لذلك وجه له تحذيرا في حالة تكرار هذا الأمر، سيتم إيقاف تصاريح حفلاته القادمة في مصر.

وقال مصطفى كامل في تصريحات تليفزيونية له: ما أزعج الشعب المصري من لقطة معينة للفنان محمد رمضان، أقسم بالله هذه اللقطة طعنتني في قلبي، وإذا تكرر هذا الأمر، أنا أعد بأن لا يُصدر أي تصريح تاني له.