عمان العربية تتصدر الجامعات الخاصة وتحتل المرتبة الثانية محلياً في تصنيف سيماجو SCImago 2026

خبرني - تواصل جامعة عمان العربية صعودها على سلم التميز الأكاديمي والبحثي، محققة إنجازًا جديدًا في تصنيف SCImago Institutions Rankings 2026، الذي يُعد من التصنيفات الدولية المرموقة التي تقيس أداء المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفق مؤشرات ترتبط بالبحث العلمي والابتكار والأثر المجتمعي، ووفقًا لنتائج التصنيف تصدرت جامعة عمان العربية الجامعات الخاصة الأردنية، وحلت في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات الأردنية كافة، إلى جانب تحقيقها المرتبة (27) عربيًا، ودخولها ضمن الفئة الأولى (Q1)، في مؤشر يعكس تنامي حضورها الأكاديمي والبحثي وتعاظم أثرها العلمي والمجتمعي.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة في ضوء تصدر جامعة عمان العربية الجامعات الأردنية في معيار البحث العلمي، بما يؤكد ما حققته من تقدم في جودة الإنتاج العلمي، والنشر البحثي، وتأثير الأبحاث، فيما جاءت في المرتبة الخامسة أردنيًا في معيار الابتكار، بما يعكس توجهها المتنامي نحو بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس، وامتد هذا التميز إلى كليتي الهندسة وعلوم الطيران في الجامعة، اللتان حققتا المركز الأول على مستوى الأردن والوطن العربي والشرق الأوسط، في إنجاز نوعي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الكليتان، وما تتمتع به برامجهما الأكاديمية والبحثية من قدرة على المنافسة والتميز في المجالات الهندسية والتكنولوجية، ويجسد هذا التقدم توجه الجامعة نحو تطوير منظومة التعليم الهندسي، وتعزيز تكامل المعرفة النظرية مع التطبيق العملي، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاعات الهندسية والتكنولوجية، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي واصلت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية حضورها المتقدم، حيث حقق تخصص علم الحاسوب المركز الأول على مستوى الأردن، في إنجاز يؤكد قوة البرنامج أكاديميًا وبحثيًا، وقدرته على المنافسة في واحد من أكثر المجالات ارتباطًا بمستقبل الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي، ويعكس هذا الإنجاز اهتمام الجامعة المتواصل بتخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة، وحرصها على تعزيز البحث والابتكار في المجالات التقنية، وإعداد كفاءات مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان على أن هذا الإنجاز يمثل ثمرةً للرؤية التي تتبناها الجامعة، والخطط الاستراتيجية التي تنفذها للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز جودة النشر العلمي وأثره، ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتشجيع الابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والبحثية، كما وأشار إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية لا يمثل هدفًا بحد ذاته، وإنما يأتي انعكاسًا لجهود متكاملة تستهدف بناء جامعة منتجة للمعرفة، محفزة للابتكار، وقادرة على إحداث أثر حقيقي في المجتمع وسوق العمل، مؤكدًا استمرار جامعة عمان العربية في تطوير أدائها وتعزيز تنافسيتها وترسيخ حضورها على المستويات المحلية والعربية والدولية، مضيفاً بأن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الجامعة في التصنيفات والمؤشرات الدولية، ويؤكد مسارها المتصاعد نحو ترسيخ مكانتها كجامعة للعلم والابتكار والأثر، وتعزيز حضورها ضمن خريطة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتميزة في الأردن والمنطقة.