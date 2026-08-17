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500 ألف دينار لتأهيل الطرق والبنية التحتية في بلدية طبقة فحل

  • 17 أغسطس 2026
  • 13:03
500 ألف دينار لتأهيل الطرق والبنية التحتية في بلدية طبقة فحل

خبرني  - أعلن رئيس لجنة بلدية طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية حمزة المومني، تخصيص 500 ألف دينار من وزارة الإدارة المحلية لتنفيذ حزمة من الأعمال الهادفة إلى تأهيل الطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق البلدية.

وقال المومني، إن المخصصات ستوجه لتنفيذ أعمال الخلطات الإسفلتية وتعبيد وتأهيل عدد من الشوارع، إلى جانب صيانة وتحسين الطرق القائمة ومعالجة المواقع التي تحتاج إلى تدخلات، وفقا للأولويات والاحتياجات التي حددتها البلدية.

وأضاف أن البلدية باشرت حصر المواقع المستهدفة وإعداد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الأعمال، مؤكدا أنها ستتابع مراحل التنفيذ ميدانيا للتحقق من الالتزام بالمواصفات الفنية وضمان توجيه المخصصات نحو المشاريع الأكثر أولوية واحتياجا.

وأشاد المومني بجهود وزارة الإدارة المحلية ودعمها للبلدية، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في مناطق البلدية.

وتضم بلدية طبقة فحل منطقتي المشارع والشيخ حسين، ويبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، فيما تبلغ مساحتها الإدارية 62.5 كم مربع، منها 6.50 كم مربع تقع ضمن حدود التنظيم.

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