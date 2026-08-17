الملكاوي يوعز بالإسراع بتنفيذ العبارة الصندوقية في شارع الأميرة ثروت

خبرني - تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أحمد الملكاوي، الاثنين، عددا من مشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار التي تنفذها الأمانة ضمن سلسلة مشاريعها الحالية.

واطلع الملكاوي خلال الجولة على سير العمل في مشروع إنشاء العبارة الصندوقية في شارع الأميرة ثروت، في منطقة ضاحية الأمير راشد، الواقعة ضمن منطقة وادي السير، التي يتم تنفيذها ضمن خطط الأمانة لتطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة، وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة التي شهدت تجمعات للمياه في المواسم المطرية الماضية.

وشدد الملكاوي خلال جولته التفقدية على أهمية تسخير كافة إمكانيات الأمانة لتقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها، وضمان ديمومة عمل البنية التحتية بكفاءة وفعالية، وتعزيز كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار.

​وأوعز بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.

واستمع الملكاوي إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمل في مشروع العبارة الصندوقية، البالغ طولها كيلو مترا واحدا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة، وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار.

كما اطلع خلال الجولة على شرح وافٍ، من الكوادر الهندسية، على الحالة العامة لمنظومة تصريف مياه الأمطار في العبارة ، لضمان استيعاب كميات أكبر من المياه.

أمانة عمّان كانت قد طرحت ثمانية عطاءات لإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية لتصريف مياه الأمطار بكلفة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار، وذلك ضمن خطتها الشاملة لرفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق، والحد من البؤر الساخنة وتجمعات المياه خلال فصل الشتاء.