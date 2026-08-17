لماذا أزال تطبيق سند صورة رخصة القيادة؟

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق «سند»، يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية.

وقال مصدر في الوزارة لـ«خبرني» إن التحديث الجديد جاء بطلب وتعاون مع مديرية الأمن العام وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات تعتمد الهوية الرقمية أو الهوية الشخصية العادية باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، وأن رخصة القيادة ليست مصدرًا معتمدًا لذلك.

وأضاف أن ظهور الصورة الشخصية على رخصة القيادة الرقمية لم يعد ضروريًا، في ظل عدم اعتمادها مصدرًا للتحقق من هوية حامل الرخصة.