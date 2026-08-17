كلب يهاجم 5 مواطنين في الوحدات

خبرني - اشتكى مواطنون في منطقة الوحدات من تعرض عدد منهم لهجمات متفرقة من كلب مسعور، وسط مطالبات بتحرك أمانة عمان لمعالجة المشكلة.

وقال أحد السكان، في شكوى، إن خمسة من سكان حيه على الأقل تعرضوا في الأيام الماضية لهجمات من الكلب ذاته في حوادث متفرقة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى أمانة عمان، دون تحرك لمعالجة المشكلة.

وأوضح أن أعداد الكلاب في شوارع الوحدات، المعروفة بكثافتها السكانية، أصبحت كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن العديد من السكان يضطرون إلى تغيير مساراتهم خوفًا من الكلاب التي تنتشر في الشوارع.