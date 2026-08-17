رئيس مجلس النواب يعتذر للنائب الشيشاني

خبرني - اعتذر رئيس مجلس النواب مازن القاضي للنائب نبيل الشيشاني عما ورد عن الرئاسة في جلسة أمس الأحد، والذي جاء بسبب سوء تفاهم.

وقال القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، إن الشيشاني قصد الحفاظ على هيبة المجلس، وليس هيبة المجلس، ولذلك تعتذر الرئاسة عما ورد منها.

وكان رد رئيس مجلس النواب على مطالبة النائب نبيل الشيشاني بالحفاظ على ما تبقى من هيبة لمجلس النواب، بأن "هيبة المجلس مصانة والي مش عاجبه المجلس يستقيل".

جاء ذلك بعد ان قال الشيشاني إن الأمانة العامة لمجلس النواب تواصلت معه وطلبت منه ومن زملاء اخرين سحب مقترحاتهم على مواد في القوانين، مشيرا إلى أن هناك تعمد واضح للتقليل مما تبقى وهو قليل من هيبة مجلس النواب الأردني.

وقال القاضي ردا على الشيشاني، "ارجو عدم التعرض لهيبة المجلس.. المجلس مصان ويحافظ على هيبته.. والي مش عاجبه المجلس يستقيل ويطلع".