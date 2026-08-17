خبرني - نظمت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن برنامجًا تدريبيًا بعنوان "خلق لحظات سعيدة"، بمشاركة 30 مشاركًا وعلى مدار 8 ساعات تدريبية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير القادة وتعزيز ثقافة الضيافة وتجربة الضيوف في مطاعمها.

وركز البرنامج على دور القائد في بناء بيئة عمل تدعم ثقافة الضيافة، وعلى أهمية المهارات الإنسانية في تعزيز طريقة تواصل فرق العمل مع الضيوف، بما يجعل تجربة الزيارة تتجاوز تقديم الطلب والخدمة إلى تفاعل أكثر ارتباطًا بالضيف واحتياجاته.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاور التي هدفت إلى مساعدة المشاركين على التعرف بصورة أعمق إلى نقاط قوتهم الفردية، ومراجعة المعتقدات أو التصورات التي قد تحد من قدراتهم، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والقيادة وبناء العلاقات مع الموظفين والضيوف.

كما ركز التدريب على أهمية أن يكون القائد حاضرًا بشخصيته الحقيقية في بيئة العمل، وأن يستثمر نقاط قوته في بناء علاقات أكثر فاعلية مع فريقه، بما ينعكس على طريقة تعامل الموظفين مع الضيوف وعلى التجربة اليومية داخل المطاعم.

ومن أبرز محاور البرنامج تطوير أساليب التواصل مع الضيوف بما يسهم في نقل التفاعل من مجرد تنفيذ طلب أو عملية شراء إلى تواصل إنساني يخلق تجربة إيجابية ويتجاوز الطابع التقليدي للمعاملة.

وقالت السيدة فرح أحمد عرموش:

"نؤمن بأن الضيافة تبدأ من الطريقة التي نتواصل بها مع الناس، وأن دور القائد لا يقتصر على إدارة العمل اليومي، بل يمتد إلى خلق البيئة التي تمكّن الفريق من تقديم أفضل ما لديه. ومن خلال برنامج "خلق لحظات سعيدة"، نواصل الاستثمار في تطوير المهارات القيادية والإنسانية التي تنعكس على تجربة الموظف والضيف معًا."

ويأتي البرنامج ضمن توجه الشركة المستمر للاستثمار في تطوير كوادرها، وتعزيز قدراتهم القيادية والإنسانية، بما يساهم في بناء فرق أكثر فاعلية وترسيخ ثقافة ضيافة تنعكس في مختلف نقاط التواصل مع الضيوف.

ويعكس برنامج "خلق لحظات سعيدة" توجه ماكدونالدز الأردن نحو جعل كل تفاعل فرصة لتقديم تجربة أفضل، من خلال تمكين القادة والموظفين من التواصل بصورة أكثر وعيًا وفاعلية، وتحويل تفاصيل الخدمة اليومية إلى لحظات تحمل قيمة أكبر للضيف.