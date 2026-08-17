لقطة جدلية.. هل حاول حكم نهائي كأس العالم مساعدة الأرجنتين أمام إسبانيا؟

خبرني - كشفت الصور التي التقطتها كاميرا الحكم سلافكو فينسيتش خلال نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا عن تبادل للكلمات بين ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وطلب الحكم من النجم الأرجنتيني المساعدة.

وأجرى "فيفا" لأول مرة في تاريخ البطولة، تجربة جديدة باستخدام كاميرات يرتديها الحكام أثناء المباريات، وأظهر مقطع فيديو مدته أربع دقائق من المباراة النهائية لحظات من الـ120 دقيقة التي جمعت بين الأرجنتين وإسبانيا، بما في ذلك دخول اللاعبين، والهدف الفائز الذي سجله فيران توريس، وحفل توزيع الميداليات.



وقد لفتت محادثة واحدة بين ميسي وفينسيتش الانتباه بشكل خاص، فبعد أن كان باريديس قد تلقى إنذارًا من الحكم السلوفيني، طلب فينسيتش من ميسي المساعدة في كبح أسلوب اللعب البدني للاعب خط الوسط الأرجنتيني.

وقال فينسيتش لقائد المنتخب الأرجنتيني: ميسي، سيطر على باريديس، سيطر عليه، لا أريد طرده، فقد حصل بالفعل على بطاقة صفراء.



بقي باريديس في النهاية على أرض الملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء بعد ست دقائق من دخوله في الشوط الثاني، أما إنزو فرنانديز فلم يحالفه الحظ، حيث طُرد في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في غضون عشر دقائق.