*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

لقطة جدلية.. هل حاول حكم نهائي كأس العالم مساعدة الأرجنتين أمام إسبانيا؟

  • 17 أغسطس 2026
  • 11:44
لقطة جدلية هل حاول حكم نهائي كأس العالم مساعدة الأرجنتين أمام إسبانيا

خبرني - كشفت الصور التي التقطتها كاميرا الحكم سلافكو فينسيتش خلال نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا عن تبادل للكلمات بين ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وطلب الحكم من النجم الأرجنتيني المساعدة.

وأجرى "فيفا" لأول مرة في تاريخ البطولة، تجربة جديدة باستخدام كاميرات يرتديها الحكام أثناء المباريات، وأظهر مقطع فيديو مدته أربع دقائق من المباراة النهائية لحظات من الـ120 دقيقة التي جمعت بين الأرجنتين وإسبانيا، بما في ذلك دخول اللاعبين، والهدف الفائز الذي سجله فيران توريس، وحفل توزيع الميداليات.


وقد لفتت محادثة واحدة بين ميسي وفينسيتش الانتباه بشكل خاص، فبعد أن كان باريديس قد تلقى إنذارًا من الحكم السلوفيني، طلب فينسيتش من ميسي المساعدة في كبح أسلوب اللعب البدني للاعب خط الوسط الأرجنتيني.

وقال فينسيتش لقائد المنتخب الأرجنتيني: ميسي، سيطر على باريديس، سيطر عليه، لا أريد طرده، فقد حصل بالفعل على بطاقة صفراء.


بقي باريديس في النهاية على أرض الملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء بعد ست دقائق من دخوله في الشوط الثاني، أما إنزو فرنانديز فلم يحالفه الحظ، حيث طُرد في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في غضون عشر دقائق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
بأكثر من 1.5 مليار دولار .. تعرف على أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي
  • 2026-08-18 02:52
بمشاركة الحسين والفيصلي .. الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2
بمشاركة الحسين والفيصلي .. الأردنيون يترقبون قرعة ابطال آسيا 2
  • 2026-08-18 02:47
الفيفا يقيل المدير البارز لامور بعد انتقاده لرئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو
الفيفا يقيل المدير البارز لامور بعد انتقاده لرئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو
  • 2026-08-17 23:39
صحافة ريال مدريد تهاجم رودري: يدعم الفاسدين والانفصاليين
صحافة ريال مدريد تهاجم رودري: يدعم الفاسدين والانفصاليين
  • 2026-08-17 22:59
طرابزون سبور: صلاح
طرابزون سبور: صلاح "فاق التوقعات".. ويستحق "مكافأة"
  • 2026-08-17 22:50
أمن الملاعب والفيصلي يبحثان ترتيبات الموسم الجديد
أمن الملاعب والفيصلي يبحثان ترتيبات الموسم الجديد
  • 2026-08-17 22:10