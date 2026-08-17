الإدارة المحلية: تدريب 500 عامل و19 طبيبا للحد من الكلاب الضالة

خبرني - قالت المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، الدكتورة أسماء غزاوي، إن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمان والبلديات، دربت نحو 500 عامل على عمليات الإمساك بالكلاب الضالة، إلى جانب تدريب 19 طبيباً وطبيبة بيطرية على عمليات التعقيم.أخبار

وأضافت غزاوي أن العاملين جرى تزويدهم بالمستلزمات اللازمة لتنفيذ عمليات الإمساك، بما في ذلك مركبات دفع رباعي وشباك مخصصة للإمساك بالكلاب، إضافة إلى الأقفاص والمعالف والمشارب.

وأوضحت أن وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، جهزت 17 موقعاً موزعة في مختلف محافظات المملكة، تمهيداً للبدء بتطبيق برنامج جمع وتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة.

وبيّنت أن كل موقع سيخدم أكثر من بلدية، ويضم كرفانين؛ أحدهما للموظفين والآخر يجري تجهيزه كعيادة بيطرية لإجراء عمليات التعقيم، إضافة إلى حظائر مقسمة إلى ثلاثة أقسام لفصل الكلاب والإناث والكلاب التي خضعت للعمليات خلال فترة التعافي.

وقالت غزاوي إن المراكز باتت قريبة من الجاهزية، بانتظار استكمال عطاء الأدوات الطبية، متوقعة أن يكون أحد المراكز جاهزاً للعمل خلال الأسبوع الحالي، على أن يبدأ تشغيل باقي المراكز تباعاً.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ساهمت بتوفير المطاعيم اللازمة للعاملين والأطباء المشاركين في البرنامج، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل بشكل مشترك للحد من أعداد الكلاب الضالة والسيطرة على تكاثرها في مختلف مناطق المملكة.