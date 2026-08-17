تحديث على «سند».. إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق «سند»، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية، بعد اعتماد هذا الإجراء من إدارة الترخيص.

وبموجب التحديث، سيتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية المدنية الرقمية في «سند»، باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، دون الحاجة إلى ظهور الصورة مرة أخرى على رخصة القيادة الرقمية.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود تبسيط عرض الوثائق الرقمية وتسهيل استخدامها، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ووضوحًا للمواطن عند استخدام وثائقه عبر تطبيق «سند»