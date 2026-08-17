*
الثلاثاء: 18 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تحديث على «سند».. إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية

  • 17 أغسطس 2026
  • 11:28
تحديث على سند إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديث جديد على تطبيق «سند»، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، يتضمن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الرقمية، بعد اعتماد هذا الإجراء من إدارة الترخيص.

وبموجب التحديث، سيتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية المدنية الرقمية في «سند»، باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، دون الحاجة إلى ظهور الصورة مرة أخرى على رخصة القيادة الرقمية.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود تبسيط عرض الوثائق الرقمية وتسهيل استخدامها، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ووضوحًا للمواطن عند استخدام وثائقه عبر تطبيق «سند»

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اردنيون يشتكون من ارتفاع الأمراض التنفسية هذا الصيف.. والأوبئة توضح
اردنيون يشتكون من ارتفاع الأمراض التنفسية هذا الصيف.. والأوبئة توضح
  • 2026-08-18 01:37
كلفة الصيف ترتفع على الاردنيين .. المناخ والحرارة يضاعفان الضغط على الكهرباء والماء
كلفة الصيف ترتفع على الاردنيين .. المناخ والحرارة يضاعفان الضغط على الكهرباء ...
  • 2026-08-18 00:53
هولندا تريد كبح رسوبيات سد الملك طلال
هولندا تريد كبح رسوبيات سد الملك طلال
  • 2026-08-17 23:42
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج بالأردن
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج بالأردن
  • 2026-08-17 22:31
مؤسسة الغذاء والدواء تبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون
مؤسسة الغذاء والدواء تبحث الاستعدادات لموسم زيت الزيتون
  • 2026-08-17 22:27
"التعليم العالي": إعلان نتائج القبول الموحد نهاية أيلول
  • 2026-08-17 22:17