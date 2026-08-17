إيران: لا مهلة زمنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد مع واشنطن

خبرني - نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مهلة زمنية محددة بـ 60 يوما في مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم الاثنين، مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي، ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل أو الإنذارات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طهران، أن واشنطن نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها وانتهكت التزاماتها، مما حال دون بدء أي محادثات جديدة، معتبرا أن صمود إيران أفشل كافة حسابات الأعداء، ومتهما بعض الأطراف بالقيام بأعمال مخربة أدت إلى إطالة عملية المفاوضات.



وعلى الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، كشف بقائي عن متابعة طهران الجدية لمصير الطيارين الإيرانيين في قطر منذ الأيام الأولى، مشددا على أن هذا الملف يشكل مطلبا جديا ومهمة أساسية بالنسبة لإيران، مع استمرار الاتصالات مع الدوحة وإسلام آباد باعتبارهما الوسيطين الحصريين لجهود التهدئة، فضلا عن تواصل المفاوضات مع سلطنة عمان لإيجاد آلية ملاحية لتأمين مضيق هرمز.

كما حذر بقائي من أن التحركات الأمريكية غير القانونية هي السبب الرئيس لانعدام الأمن بالمضيق.