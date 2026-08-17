وفيات الأردن.. الاثنين 17-8-2026

خبرني - وفيات اليوم الاثنين 17-8-2026:
- آمنة محمد حسن بني إسماعيل
- إيمان عادل عبدالرحمن أبو سليم
- الاء احمد قطيش
- بكر محمد عايش الخطيب
- حمد موسى الفارس البلاونة
- ربحي محمد احمد عطيه
- روز مصعب النتشة
- ساندي وليد هناندة
- عائشه عبدالفتاح خليل عطاالله
- عباس عبدالرحمن الخرابشه
- عبدالله مصطفى الترك
- عصام موسى جمعة قرعاوي
- علي راشد
- عيسى محمد عبدالسليمان الكلوب
- فاطمة علي رشراش الصقر
- محمد الشريدة
- محمد نواف خلف الحموري
- مدالله فالح البريكات النعيمات
- مروان الحوراني
- ميساء الاسعد
- واصف صبحي راغب أبو ليلى
- يسرى سالم الجوابرة
- يوسف الشحادة بني ياسين
إنا لله وإنا اليه راجعون.