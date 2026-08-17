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الاثنين: 17 أغسطس 2026
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وفيات الأردن.. الاثنين 17-8-2026

  • 17 أغسطس 2026
  • 10:38
وفيات الأردن الاثنين 1782026

خبرني - وفيات اليوم الاثنين 17-8-2026:

- آمنة محمد حسن بني إسماعيل

- إيمان عادل عبدالرحمن أبو سليم

- الاء احمد قطيش

- بكر محمد عايش الخطيب

- حمد موسى الفارس البلاونة

- ربحي محمد احمد عطيه

- روز مصعب النتشة

- ساندي وليد هناندة

- عائشه عبدالفتاح خليل عطاالله

- عباس عبدالرحمن الخرابشه

- عبدالله مصطفى الترك

- عصام موسى جمعة قرعاوي

- علي راشد

- عيسى محمد عبدالسليمان الكلوب

- فاطمة علي رشراش الصقر

- محمد الشريدة

- محمد نواف خلف الحموري

- مدالله فالح البريكات النعيمات

- مروان الحوراني

- ميساء الاسعد

- واصف صبحي راغب أبو ليلى

- يسرى سالم الجوابرة

- يوسف الشحادة بني ياسين

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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