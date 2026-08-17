مرصد الزلازل : النشاط الزلزالي في الأردن مستقر وضمن المعدلات الطبيعية

خبرني - أكد مرصد الزلازل الأردني أن النشاط الزلزالي في الأردن والعالم ثابت ومستقر، إذ سجل المرصد 324 زلزالا محليا وبعيدا منذ بداية عام 2026 وحتى 16 آب.

وقال مدير المرصد غسان سويدان إن النشاط الزلزالي في الأردن حاليا ثابت، ويتراوح بين الضعيف والمتوسط، مشيرا إلى تسجيل 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026 وحتى 16 آب، مقابل 71 زلزالا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته نحو 11.3%.

وأوضح أن النشاط الزلزالي على امتداد حفرة الانهدام وفالق البحر الميت يتراوح بين الضعيف والمتوسط، مؤكدا عدم حدوث أي تغير جذري أو غير طبيعي في النشاط الزلزالي على امتداد الحفرة.

وأشار سويدان إلى أن ما يتداول مؤخرا عن زيادة النشاط الزلزالي عالميا يعود بشكل رئيسي إلى التطور في تقنيات رصد الزلازل وتسجيلها، والتي أصبحت تتيح رصد الزلازل الصغيرة وغير المحسوسة وتوثيقها.

وبشأن الزلازل التي شهدتها مؤخرا كل من فنزويلا وكولومبيا وإندونيسيا، قال سويدان إنها أحداث تكتونية ناتجة عن حركة طبيعية في مناطق ذات نشاط زلزالي عال، حيث تؤدي طبيعة الحركة التكتونية فيها إلى اختزان كميات كبيرة من الطاقة الزلزالية التي تتحرر بشكل شديد ومدمر عند وقوع الزلزال.

وبين أن تزامن وقوع الزلازل في مناطق مختلفة يعد أمرا طبيعيا، ويرتبط بالحركات التكتونية وتقارب وترابط أحزمة النشاط الزلزالي، لافتا إلى أن لكل منطقة زلزالية خصوصيتها من حيث طبيعة التراكيب وتاريخها الزلزالي ونوع الحركة التكتونية فيها.

وأشار إلى أن تقييم هذه الزلازل يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل من جميع الجهات للتخفيف من آثار زلازل مماثلة.

وأكد سويدان أن الزلازل القوية والمدمرة يمكن أن تحفز حدوث زلازل في مناطق أخرى، موضحا أن الأحزمة الزلزالية في العالم ترتبط وتتصل بشكل كبير، كما أن وصول الأمواج الزلزالية الناتجة عن الزلازل المدمرة إلى الفوالق والصدوع النشطة قد يؤدي إلى تنشيطها وحدوث زلازل عليها، مشيرا إلى زلازل تركيا عام 2023 كمثال على ذلك.

وقال سويدان إن خرائط وسجلات الرصد الزلزالي المتوفرة لدى مرصد الزلازل الأردني تظهر أن المعدل السنوي للزلازل ثابت وضمن المعدلات الطبيعية من حيث العدد والقوة محليا وإقليميا وعالميا.

وسجل مرصد الزلازل الأردني منذ بداية العام الحالي 261 زلزالا بعيدا، تركزت في المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، إضافة إلى إندونيسيا والفلبين وكولومبيا وشبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل واليابان والصين.

وأشار سويدان إلى أن المرصد سجل أقوى زلزال منذ بداية عام 2026 في الفلبين بقوة 7.8 درجات، بتاريخ 7 حزيران، في حين كان أقوى زلزال سجله خلال الفترة نفسها من عام 2025 في شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، وبلغت قوته 8.7 درجات، بتاريخ 29 تموز 2025.