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الدميسي : ابتعدوا عن المسبات على المدرجات

  • 17 أغسطس 2026
  • 10:16
الدميسي ابتعدوا عن المسبات على المدرجات

خبرني - دعا رجل الأعمال عماد الدميسي جماهير ناديي الوحدات والفيصلي وجماهير الأندية الأردنية كافة إلى التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن المسبات والتجريح داخل المدرجات وخارجها، تزامنا مع المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال الدميسي، في رسالة وجهها إلى الجماهير، إن الاختلاف في التشجيع لا يجب أن يفسد العلاقة التي تجمع الأردنيين، مؤكدا أن حب الأردن والكرة الأردنية يبقى القاسم المشترك بين الجميع.

وطالب الدميسي بأن تخرج المباراة بصورة تليق بتاريخ الكرة الأردنية وجماهيرها، داعيا المشجعين إلى تقديم نموذج يحتذى به في التشجيع والالتزام بالأخلاق الرياضية.

وختم رسالته بالتأكيد على أن المدرجات الأردنية يجب أن تكون عنواناً للأخلاق قبل أن تكون مكاناً للتشجيع، بما يعكس الصورة الحضارية للجماهير الأردنية.

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