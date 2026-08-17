الإخبارية السورية: الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبانا

خبرني - أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت -صباح اليوم الاثنين- عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عابدين بريف درعا الغربي.

ولم تذكر القناة -حتى الآن- تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المتوغلة وملابسات الاعتقال.

ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار خروق إسرائيل لسيادة سوريا.

ونفذت قوات الاحتلال -أمس الأحد- عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال الحربية في عدة مناطق.

وذكرت مصادر محلية -لمنصة "سوريا الآن"- أن قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تضم 5 آليات داهمت منزلًا في قرية جباتا الخشب شمالي القنيطرة. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا مؤقتًا في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة وفتشت المارة.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت -أمس السبت- في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. حيث دخلت المنطقة بـ8 آليات عسكرية قادمة من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه قرية جملة، وتمركزت على جسر قرية صيصون بين الأحياء السكنية، إلى جانب إطلاق النار بشكل متقطع باتجاه منطقة وادي معرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل تشهده مناطق جنوب سوريا منذ أشهر، وتتخلله اقتحامات متكررة للمنازل، واعتقالات لمدنيين، وإقامة حواجز عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتصاعدت هذه الانتهاكات لاتفاق "فض الاشتباك" عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاق الموقع عام 1974 وفرضت سيطرتها بالقوة على المنطقة العازلة.