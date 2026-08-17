خبرني - رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الأحد، بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفاً الأمر بـ"خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية".

وأضاف ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط، وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدماً من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة، في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك.



وشهدت مكة المكرمة، توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ منظومة الردع الجماعي، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، حيث استعرض القادة العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وبحثوا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي، ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري، وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.



وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي السعودية وتركيا وباكستان لتعميق شراكتها الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق السياسي والدفاعي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة.