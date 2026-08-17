*
الاثنين: 17 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب: اتفاقية مكة للدفاع المشترك "خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية"

ترمب: اتفاقية مكة للدفاع المشترك "خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية"

  • 17 أغسطس 2026
  • 09:07
ترمب اتفاقية مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية

خبرني - رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الأحد، بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفاً الأمر بـ"خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية".

وأضاف ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط، وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدماً من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة، في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك.


وشهدت مكة المكرمة، توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ منظومة الردع الجماعي، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، حيث استعرض القادة العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وبحثوا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي، ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري، وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.


وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي السعودية وتركيا وباكستان لتعميق شراكتها الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق السياسي والدفاعي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران: لا مهلة زمنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد مع واشنطن
إيران: لا مهلة زمنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد مع واشنطن
  • 2026-08-17 11:16
الإخبارية السورية: الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبانا
الإخبارية السورية: الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبانا
  • 2026-08-17 09:36
مهلة الـ60 يوماً تنفد.. واشنطن وطهران على حافة اختبار جديد
مهلة الـ60 يوماً تنفد.. واشنطن وطهران على حافة اختبار جديد
  • 2026-08-17 09:04
كوشنر يلتقي نتنياهو الاثنين بعد محادثات مع حماس
كوشنر يلتقي نتنياهو الاثنين بعد محادثات مع حماس
  • 2026-08-17 09:01
تحقيق: شبكات اتجار بالبشر تستخدم الأردن ممراً لتهريب نساء لإسرائيل
تحقيق: شبكات اتجار بالبشر تستخدم الأردن ممراً لتهريب نساء لإسرائيل
  • 2026-08-17 08:47
الثعلب: القذافي أمر بهجوم (أوبك) واغتيال وزير النفط السعودي
الثعلب: القذافي أمر بهجوم (أوبك) واغتيال وزير النفط السعودي
  • 2026-08-17 08:29