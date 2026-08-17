الذهب يرتفع قليلا مع تراجع الدولار في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدّت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4388.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4444.30 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما أدى الانخفاض غير المتوقع في أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر تموز، إلى جانب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي التي أظهرت تضخما طفيفا فقط في أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 33% رفع أسعار الفائدة في أيلول، بانخفاض من 47% قبل شهر.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائدا، إلى الصعود في بيئة تتميز بانخفاض أسعار الفائدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية مكاسب أسبوعية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 65.19 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1755.40 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1329 دولارا.