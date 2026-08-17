ممثلة أميركية تكشف تفاصيل صادمة عن حياتها

خبرني - كشفت الممثلة الأمريكية جيليان أندرسون تفاصيل نادرة بشأن حياتها العاطفية وميولها الجنسية، متحدثة عن علاقة أقامتها مع فتاة أخرى عندما كانت مراهقة، كانت "سرية وغير مشروعة".

وقالت نجمة مسلسل "The X-Files" إنها انتقلت من لندن إلى مدينة غراند رابيدز في ولاية ميشيغان عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وإن إحدى أولى علاقاتها العاطفية كانت مع "فتاة أكبر سنا في المدرسة الثانوية".

وأوضحت أندرسون، في حديث لصحيفة "صنداي تايمز"، أن العلاقة كانت سرية واضطرت الاثنتان إلى إخفائها، قائلة: "شعرت بأنها سرية وغير مشروعة وخاطئة، وكان علينا أن نخفيها". وأضافت أن حبيبا لها اكتشف العلاقة لاحقا وانفصل عنها بسببها.

ورغم ذلك، قالت أندرسون، البالغة حاليا 58 عاما، إنها لم تعتبر نفسها مثلية في ذلك الوقت، لأنها كانت قد دخلت أيضا في علاقات مع رجال. وأضافت أنها لم تكن تملك آنذاك الكلمات أو المفاهيم التي تساعدها على فهم طبيعة مشاعرها تجاه النساء.

وأوضحت أنها حتى بعد دخولها في علاقات أخرى مع نساء، لم تكن متأكدة من أنها نظرت إليها باعتبارها علاقات يمكن أن تستمر مدى الحياة.

وارتبطت أندرسون على مدى نحو عقد بعلاقة متقطعة مع بيتر مورغان، مبتكر مسلسل "The Crown"، لكنهما لم يؤكدا طبيعة علاقتهما بشكل رسمي.

وذكرت أندرسون إن الشخص الذي تعتبره حاليا "شريك حياتها" رجل، لكنها تعتقد أنها كانت ستشعر بالشيء نفسه لو كان امرأة، موضحة: "كنت سأشعر: هذا هو شريك حياتي".

وأضافت أن جزءا من تفكيرها عندما كانت أصغر سنا كان يعتبر علاقاتها مع النساء أمرا "مؤقتا".

كما تحدثت الممثلة عن طفولتها، مشيرة إلى أنها خضعت لجلسات علاج نفسي برفقة والدتها. وتذكرت أنها كانت تدخل إلى حانات للمثليين وترقص فيها عندما كان عمرها 12 عاما باستخدام بطاقة هوية مزيفة.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع والدتها بشأن الأمور المسموح لها بفعلها، ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة قوية الإرادة، لدرجة أن والدتها كانت تقول إنه لا يمكن لأحد منعها من فعل ما تريد، مؤكدة أن والدتها كانت محقة.

وكشفت أيضا أنها دخلت في علاقة مع رجل يكبرها بفارق كبير في العمر عندما كانت في الخامسة عشرة، بينما كان عمره 24 عاما، واستمرت علاقتهما ثلاث سنوات.

وتزوجت أندرسون مرتين؛ الأولى من كلايد كلوتز، مساعد المدير الفني لمسلسل "The X-Files"، بين عامي 1994 و1997، والثانية من صانع الأفلام الوثائقية جوليان أوزان بين عامي 2004 و2006.

ولديها ابنة تدعى بايبر، تبلغ 31 عاما، من كلوتز، كما لديها ابنان مراهقان، أوسكار (19 عاما) وفيليكس (17 عاما)، من رجل الأعمال مارك غريفيثس، الذي ارتبطت به بين عامي 2006 و2012.