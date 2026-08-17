النفط يصعد مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية وتباطؤ حركة الشحن

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الاثنين، مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 89.40 دولار للبرميل وكانت ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتا إلى 89.20 دولار بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 82.83 دولار للبرميل.

وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات تشغلها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مضيق هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وفي مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، في حين حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين طالما استمر الصراع.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم تحليلات السوق في شركة فيليب نوفا بسنغافورة "انتعشت أسعار النفط الآن بشكل شبه كامل من أدنى مستوياتها التي سجلتها في أوائل آب، إذ تلاشت الآمال في التوصل إلى حل أكثر استدامة بين الولايات المتحدة وإيران، وعادت علاوات المخاطر الجيوسياسية إلى السوق".

وأضافت "ومع ذلك، أرى أن احتمالات الارتفاع محدودة من هذا المستوى ما لم نحصل على دليل واضح على تجدد الأعمال القتالية في مضيق هرمز، لا سيما الأضرار المادية التي تلحق بالناقلات أو البنية التحتية النفطية".

وأظهرت البيانات اليوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع، في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن خمس سفن شحن سلع أساسية عبرت المضيق السبت، بدون تسجيل أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع السابق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات اتهمت إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تشغلها شركة "أدنوك" كانت تعبر المضيق يوم الجمعة، بعد أن ألقت باللوم عليها في حادثتين أخريين شملتا سفينتين تابعتين لأدنوك في المضيق مساء الخميس.