مؤشرات واعدة لحماية دماغ النساء

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Neurology العلمية أن العلاج الهرموني المعتمد على الإستروجين وحده خلال فترة انقطاع الطمث قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى النساء.

وحلل الباحثون خلال الدراسة البيانات الطبية لـ21,462 امرأة، كانت 1,953 منهن قد تلقين العلاج الهرموني بالإستروجين. كما توفرت لدى بعض المشاركات نتائج فحوص المؤشرات الحيوية، وصور الدماغ، وبيانات التشريح، لتقييم تراكم لويحات الأميلويد وبروتين تاو، وهما من أبرز السمات المرضية لمرض ألزهايمر.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تلقين العلاج بالإستروجين كن أقل عرضة لتشخيص الخرف بنسبة 39% مقارنة بغيرهن، كما كان احتمال اكتشاف التغيرات المرضية المرتبطة بمرض ألزهايمر لديهن أقل بنسبة 35%، بعد ضبط عوامل مؤثرة مثل العمر والمستوى التعليمي والعوامل الوراثية وغيرها. كما أشارت تحاليل الدم والسائل النخاعي إلى انخفاض تراكم الأميلويد في أدمغتهن.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني التوصية باستخدام الإستروجين للوقاية من الخرف، مؤكدين أن الدراسة أظهرت ارتباطا إحصائيا فقط، ولا تثبت بصورة قاطعة أن العلاج الهرموني هو السبب المباشر في حماية الدماغ.

وكانت دراسة عُرضت نتائجها خلال مؤتمر جمعية الغدد الصماء (ENDO 2026) قد أشارت إلى أن العلاج الهرموني خلال فترة انقطاع الطمث يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر فقدان كثافة العظام لدى النساء.