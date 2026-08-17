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هاري وميغان يخططان لاعتذار علني للملك تشارلز

  • 17 أغسطس 2026
  • 08:31
هاري وميغان يخططان لاعتذار علني للملك تشارلز

خبرني - كشفت مصادر مقربة من العائلة المالكة أن الأمير هاري وميغان ماركل يدرسان إصدار اعتذار علني للملك تشارلز الثالث، بعد 6 سنوات من الخلاف المفتوح والاتهامات المتبادلة.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من التصريحات القاسية التي أطلقها الثنائي، بدءا من مقابلتهما المدوية مع أوبرا وينفري، مرورا بمسلسلهما الوثائقي على نتفليكس، وصولا إلى مذكرات هاري التي كشفت كثيرا من الأسرار العائلية.

لكن يبدو أن الزوجين، اللذين تخليا عن مهامهما الملكية في 2020، باتا يرغبان في طي هذه الصفحة.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن الاعتذار المرتقب لن يتضمن تراجعا عن حقيقة ما قيل، بل سيركز على الاعتراف بالألم الذي تسببت به تلك التصريحات وتأثيرها السلبي على العلاقات داخل العائلة.

ويعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال "إشارة واضحة" للملك بأنهما جادان في إنهاء حالة العداء وبدء علاقة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.

لكن المصدر نفسه حذر من المبالغة في التفاؤل، مؤكدا أن "إصلاح ما تهدم خلال 5 سنوات من الخلاف العلني لن يتحقق بين ليلة وضحاها، فهناك جراح عميقة وثقة مفقودة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لإعادة بنائها".

ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه البادرة، حتى لو كانت رمزية، قد تفتح بابا لمصالحة بطيئة لكنها ضرورية لاستقرار العائلة الملكية مستقبلا.

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