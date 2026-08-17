دراسة تحدد من الأقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر منذ الطفولة

يرتبط انخفاض استهلاك الأم للسكر أثناء الحمل ومن قبل الطفل في السنوات الأولى من العمر بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر في مرحلة البلوغ.

وتشير مجلة Neurology، إلى أن علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، توصلوا إلى هذه النتيجة من تحليل بيانات 64737 مشاركا في بنك البيانات الحيوية البريطاني، الذين ولدوا في الفترة التي أُلغي فيها تقنين السكر في المملكة المتحدة عام 1953. تعرض حوالي 41 ألف منهم لتقييد استهلاك السكر خلال فترة نمو الجنين والطفولة المبكرة، بينما لم يتعرض باقي المشاركين لذلك.

واتضح للباحثين، أن انخفاض استهلاك السكر أثناء الحمل والسنة الأولى من العمر ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر. وبلغت نسب الأرجحية 0.79 و0.77 على التوالي. وعند استمرار تقييد تناول السكر خلال السنتين الأوليين من العمر، انخفضت المعدلات إلى مستوى أدنى- 0.77 للخرف و0.72 لمرض الزهايمر.

ووفقا للباحثين، الأشخاص الذين تعرضوا لتقييد تناول السكر خلال فترة الحمل والطفولة المبكرة، تأخر عندهم ظهور الخرف ومرض ألزهايمر والخرف الوعائي في المتوسط بين 2.5 و2.9 سنة تقريبا. علاوة على ذلك، ارتبط تقييد تناول السكر في المراحل المبكرة بزيادة حجم المادة الرمادية وانخفاض كثافة المادة البيضاء. كما سجل هؤلاء المشاركون درجات أعلى في سرعة معالجة المعلومات والتفكير المنطقي.

ويقدر العلماء أن حوالي ربع هذه العلاقة يعود إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفقا للباحثين، تظهر هذه الدراسة ارتباطا إحصائيا بين النظام الغذائي في المراحل المبكرة وخطر الإصابة بالخرف لاحقا، ولكنها لا تثبت أن تقليل تناول السكر وحده يضمن الوقاية من المرض.