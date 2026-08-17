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طقس صيفي معتدل حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي الأربعاء

  • 17 أغسطس 2026
  • 08:25
طقس صيفي معتدل حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي الأربعاء

خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات المساء لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 29- 16، وفي مرتفعات الشراة 27- 15، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 32- 19، وفي الأغوار الشمالية 39- 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40- 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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