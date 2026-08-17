مصر.. الطلاق الرسمي ينهي أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

خبرني - تم الطلاق رسميا بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وزوجته الأولى هويدا الغرباوي، ليسدل الستار على خلافات بلغت ذروتها بفضيحة في الساحل الشمالي.

وجاء هذا القرار الحاسم على لسان محمد شمس، محامي الزوجة الثانية دان آدم، مؤكدا إنهاء العلاقة الزوجية التي استمرت سنوات طويلة وأثمرت عن ثلاثة أبناء: آية، ورؤى، وعمر.

وكانت البداية عندما شهد أحد المقاهي الشهيرة داخل فندق كبير بالساحل الشمالي، مساء الجمعة الماضي، مشادة عنيفة بين زوجة حسام حسن الثانية وأبناء زوجته الأولى، تحولت سريعا إلى مشاجرة بالأيدي، ما أثار الذعر بين رواد المكان واضطرهم للاستعانة بشرطة النجدة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابات وكدمات متفرقة للطرفين، بينما تعرض حسام حسن نفسه لإغماءة بسبب شدة الانفعال، في مشهد عبر عن عمق الأزمة.

وقال المحامي محمد شمس إنه فور وقوع التعدي على الزوجة الثانية، قام حسام حسن بإلقاء يمين الطلاق على زوجته الأولى أمام مرأى ومسمع جميع الحاضرين، وبحضور شقيقه إبراهيم حسن.

يذكر أن حسام حسن كان قد ارتبط بهويدا الغرباوي في بداية حياته، وأنجب منها أبناءه، وشهدت علاقتهما انفصالا قصيرا في عام 2022 استمر 10 أيام فقط قبل العودة، إلا أن الأزمة الأخيرة كانت الفاصلة.

وأوضح المحامي محمد شمس أن الزوجة الثانية دان آدم لم تصرح سابقا بوجود طلاق رسمي بين حسام حسن وزوجته الأولى، مشيرا إلى أن موكلته كانت قد ظهرت في وقت سابق مع الإعلامية بسمة وهبة وصرحت بوجود انفصال فقط وليس طلاقا رسميا.

وقال المحامي إن حسام حسن وزوجته الأولى منفصلان كزوجين دون أوراق رسمية منذ 13 عاما (أي قبل معرفته بدان بنحو عامين)، إلا أن الزواج ظل قائما رسميا على الورق حرصا منه على مشاعر أبنائه وعدم تأثير الانفصال عليهم، كون حسام حسن يفضل الاستقرار العائلي وتجنب كثرة حالات الزواج والطلاق.