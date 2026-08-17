إيران: العدو بدأ الحرب وأخطأ الحساب مرتين

خبرني - أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد يد الله جواني أن التحركات العسكرية الإيرانية تحمل حتى الآن "طابعا دفاعيا"، ملوّحا بإمكانية انتقالها إلى المرحلة الهجومية.

وقال العميد جواني، في إشارة إلى تحركات القوات المسلحة لردع الحرب ومنع اندلاعها: "العدو هو من بدأ الحرب، وتحركات إيران ذات طابع دفاعي، وإن كانت قد تتحول إلى هجومية في المستقبل".

وأوضح أن "مجموعة الإجراءات التي نتخذها تهدف إلى منع اندلاع الحرب"، مستدركا: "لكن العدو، نتيجة لسوء تقديره، بدأ الحرب في 13 يونيو 2025، والتي لم تُحقّق هدفها".

وأضاف مساعد قائد الحرس الثوري: "بعد ذلك، خطط لأعمال في الداخل، ولم تُؤتِ ثمارها أيضا"، في إشارةً إلى محاولات إشعال اضطرابات داخلية وعمليات تخريب أعلنت السلطات الإيرانية إحباطها في الأشهر التي تلت حرب الاثني عشر يوما.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو 2025 هجوما واسعا على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لتندلع حرب استمرت اثني عشر يوما، ردت خلالها إيران بموجات من الهجمات الصاروخية والمسيّرات على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار نهاية الشهر ذاته دون حسم واضح.

ومنذ ذلك الحين، يسود المنطقة مناخُ "لا حرب ولا سلم"، مع تبادل مستمر للتهديدات بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى.