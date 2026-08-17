*
الاثنين: 17 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران: العدو بدأ الحرب وأخطأ الحساب مرتين

  • 17 أغسطس 2026
  • 08:15
إيران العدو بدأ الحرب وأخطأ الحساب مرتين

خبرني - أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد يد الله جواني أن التحركات العسكرية الإيرانية تحمل حتى الآن "طابعا دفاعيا"، ملوّحا بإمكانية انتقالها إلى المرحلة الهجومية.
وقال العميد جواني، في إشارة إلى تحركات القوات المسلحة لردع الحرب ومنع اندلاعها: "العدو هو من بدأ الحرب، وتحركات إيران ذات طابع دفاعي، وإن كانت قد تتحول إلى هجومية في المستقبل".

وأوضح أن "مجموعة الإجراءات التي نتخذها تهدف إلى منع اندلاع الحرب"، مستدركا: "لكن العدو، نتيجة لسوء تقديره، بدأ الحرب في 13 يونيو 2025، والتي لم تُحقّق هدفها".

وأضاف مساعد قائد الحرس الثوري: "بعد ذلك، خطط لأعمال في الداخل، ولم تُؤتِ ثمارها أيضا"، في إشارةً إلى محاولات إشعال اضطرابات داخلية وعمليات تخريب أعلنت السلطات الإيرانية إحباطها في الأشهر التي تلت حرب الاثني عشر يوما.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو 2025 هجوما واسعا على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لتندلع حرب استمرت اثني عشر يوما، ردت خلالها إيران بموجات من الهجمات الصاروخية والمسيّرات على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار نهاية الشهر ذاته دون حسم واضح.

ومنذ ذلك الحين، يسود المنطقة مناخُ "لا حرب ولا سلم"، مع تبادل مستمر للتهديدات بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران: لا مهلة زمنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد مع واشنطن
إيران: لا مهلة زمنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد مع واشنطن
  • 2026-08-17 11:16
الإخبارية السورية: الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبانا
الإخبارية السورية: الاحتلال يتوغل بريف درعا الغربي ويختطف شبانا
  • 2026-08-17 09:36
ترمب: اتفاقية مكة للدفاع المشترك
ترمب: اتفاقية مكة للدفاع المشترك "خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية"
  • 2026-08-17 09:07
مهلة الـ60 يوماً تنفد.. واشنطن وطهران على حافة اختبار جديد
مهلة الـ60 يوماً تنفد.. واشنطن وطهران على حافة اختبار جديد
  • 2026-08-17 09:04
كوشنر يلتقي نتنياهو الاثنين بعد محادثات مع حماس
كوشنر يلتقي نتنياهو الاثنين بعد محادثات مع حماس
  • 2026-08-17 09:01
تحقيق: شبكات اتجار بالبشر تستخدم الأردن ممراً لتهريب نساء لإسرائيل
تحقيق: شبكات اتجار بالبشر تستخدم الأردن ممراً لتهريب نساء لإسرائيل
  • 2026-08-17 08:47