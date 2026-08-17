نائبة أمريكية تفاجئ الجمهور بوشوم تغطي ذراعيها وتثير الجدل

خبرني - كشفت النائبة الجمهورية الأمريكية نانسي مايس عن وشوم جديدة تغطي ذراعيها، خلال إطلاق برنامجها الحواري الجديد على يوتيوب.

وظهرت مايس، البالغة 48 عاما، بذراعيها المليئتين بالوشوم أثناء الترويج لبرنامجها "Get Maced"، الذي يبدو أنها ستتناول من خلاله أبرز أخبار وأحداث اليوم.

وكانت مايس قد كشفت في فبراير الماضي أنها حصلت على عدة وشوم، وقالت إن ذلك منحها "الألم الذي أحتاج إلى الشعور به". لكنها حرصت منذ ذلك الحين على إبقاء الوشوم مغطاة في ظهورها العلني، قبل أن تنشر صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أواخر الأسبوع الماضي وتلمح إلى خططها المستقبلية.

وأوضحت مايس أنها حصلت على تسعة وشوم خلال فترة قصيرة، لتخليد عدد من التجارب السيئة التي مرت بها، بينها رحيل موظفين من مكتبها بعدما تحدثوا عنها بسوء إلى الصحافة، وانفصالها عن خطيبها. كما اعتبرت الوشوم وسيلة لـ"استعادة" هويتها وجسدها.

وصرحت لموقع "بوليتيكو" في وقت سابق من هذا العام: "قصتي هي أنني محطمة تماما"، مضيفة: "أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب ما مررت به".

كما تحدثت النائبة عن تعرضها، بحسب روايتها، للاعتداء الجنسي طوال حياتها، وتطرقت إلى علاقتها الصعبة بوالدها.

وفي وقت سابق من العام، خاضت مايس سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا، لكنها حلت في المركز الخامس. وفاز المدعي العام للولاية آلان ويلسون بالترشيح بعد جولة إعادة، رغم اتهام ميس له بتجاهل اتهاماتها بالاعتداء الجنسي ضد خطيبها السابق وآخرين.

وبعد وفاة السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ساوث كارولاينا، الشهر الماضي بسبب مشكلات في القلب، درست ميس لفترة وجيزة إمكانية الترشح لمجلس الشيوخ، لكنها سرعان ما تراجعت عن الفكرة، وأعلنت دعمها للنائب الجمهوري رالف نورمان في السباق.

وأثارت صور ذراعي ميس المليئتين بالوشوم موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "ما هذا بحق الجحيم؟".

وقال المؤثر اليساري كيث إدواردز بدهشة: "هذا حقيقي".

فيما سخر مستخدم آخر قائلا: "إنها مستعدة لاتخاذ المزيد من القرارات السيئة في الخمسينيات من عمرها".