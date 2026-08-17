انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبية بينها العاصمة طرابلس

خبرني - أفادت وسائل إعلام ليبية محلية -مساء أمس الأحد- بأن انقطاعا واسعا للكهرباء ضرب مدنا ليبية بينها العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن الغرب، في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيّرة على محطات الكهرباء.

ونقلت وسائل الإعلام أن الانقطاع الكهربائي ناجم عن خروج محطات الزاوية وأوباري والخمس عن الخدمة، مما تسبب في انهيار الشبكة الكهربائية بالمناطق الجنوبية والغربية والوسطى.

وقد أفادت وكالة الأناضول بأن مناطق ومدنا غربي ليبيا شهدت مجددا -فجر الأحد- حالة ظلام واسعة جراء انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وصبراتة وصرمان وغريان، إلى جانب مناطق في الساحل والجبل الغربي.

فيما قالت وسائل إعلام ليبية إن محطات الرويس والزاوية والجنوب والغرب خرجت عن الخدمة بالكامل جراء ضغط الأحمال المتزايد عليها إثر استهداف محطة الحرشة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق طرابلس وعدد من مدن الساحل والجبل الغربي.

والأربعاء الماضي، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة الحرشة الكهربائية في الزاوية، مما أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع الكهرباء، ضمن سلسلة هجمات تتعرض لها منشآت حيوية في المدينة منذ 8 أغسطس/آب الجاري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات لتحديد مصدر تلك الطائرات المسيرة والجهات التي خططت ونفذت عمليات الاستهداف.

ومنذ سنوات، تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا لمعالجة خلافات مزمنة بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في هذا البلد الغني بالنفط والغاز.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).