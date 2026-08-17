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توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس.. تنكيل إسرائيلي بفلسطينيي 48

  • 17 أغسطس 2026
  • 02:38
توقيف عروس ببدلة زفافها واقتحام عرس تنكيل إسرائيلي بفلسطينيي 48

خبرني  - أظهرت مقاطع فيديو متداولة توقيف عروسين فلسطينيين ببدلتي الزفاف، واقتحام عرس آخر والتنكيل بالمحتفلين من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، بينها وكالة الأنباء الرسمية، مقطع فيديو قالت إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نشره ويتباهى فيه باعتقال عروسين عربيين في منطقة النقب.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي يبدو أن بن غفير حذفه من حسابه، دخول العريس ثم العروس إلى مركز للشرطة الإسرائيلية "بزعم عرقلة حركة السير خلال موكب زفاف".

 

وفي حدث منفصل، أظهرت مقاطع فيديو متداولة -أعاد بن غفير نشرها- اقتحام قوة إسرائيلية عرسا بمدينة أم الفحم، والتنكيل بالموجودين من أصحاب العرس والضيوف.

وتُظهر المقاطع الحضور مجبرين على الانبطاح أرضا.

وأكدت بلدية أم الفحم، في بيان اليوم الأحد، اقتحام عرس لآل العفن بالمدينة، و"تدخّل شرطي فظّ رافقه تعامل مهين ومسيء بحق أصحاب العرس والمدعوين وأفراد العائلة".

وأضافت أن الاقتحام "وصل إلى حدّ الاعتداء على الموجودين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضا، في مشهد أثار غضبا واسعا واستياء عميقا بين أبناء المدينة". وطالبت قيادة الشرطة الإسرائيلية بـ"فتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات ما حدث".

وفي تعليقه على الحادثتين، كتب العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي: "شرطة بن غفير اقتحمت الليلة حفل زفاف في أم الفحم كما لو كان مسرح جريمة: دمرت، شتمت، ألقت قنابل صوتية، أجبرت المدعوين على الاستلقاء على الأرض، وأذلت عائلة طبيعية كاملة بحجة البحث عن أسلحة".

وأضاف: "في الجنوب (النقب)، أوقفوا عريسا وعروسا في يوم زفافهما بحجة أن موكب الزفاف كان يسير ببطء. وفي أم الفحم يبحثون عن أسلحة ويجدون شيشة (أرجيلة)".

وتابع: "هذا ليس تطبيقا للقانون. هذه شرطة تسعى لتحويل حتى حفل زفاف عربي إلى مسرح للإذلال والترهيب (…) وفي هذه الأثناء، تحتفل عصابات الجريمة وتقتل"، في إشارة إلى تفشي حالات القتل بين فلسطينيي 48 دون جهد جاد لتعقب القتلة.

 

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