رقم سلبي غريب لميسي لأول مرة منذ 12 عاما

خبرني - تلقى نادي إنتر ميامي خسارة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام متصدر الدوري ناشفيل، في المباراة التي أقيمت يوم السبت، وشهدت إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لركلة الجزاء الثالثة له على التوالي، ليتعرض فريقه للهزيمة الثالثة على التوالي.

وأهدر ميسي فرصة تعديل النتيجة لإنتر ميامي إلى هدف لمثله في الدقيقة الثالثة والعشرين، عندما تصدى حارس مرمى ناشفيل برايان شواك لركلته من أسفل الزاوية اليمنى، وسدد سيرجيو ريجيلون الكرة المرتدة في الشباك لكن الهدف ألغي بسبب دخول اللاعبين لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ووفقا لإحصائيات شبكة "إي إس بي إن"، تعد هذه المرة الأولى منذ عام 2014 التي يفشل فيها ميسي في تسجيل ثلاث ركلات جزاء متتالية.

وكان قائد الأرجنتين قد أهدر محاولتين مع منتخبه خلال نهائيات كأس العالم هذا الصيف، الأولى أمام النمسا في دور المجموعات، والثانية أمام مصر في ثمن النهائي.

وتعتبر هذه الركلة الضائعة هي الأولى لميسي في الدوري الأمريكي للمحترفين منذ الثالث عشر من سبتمبر 2025.

ونجح إنتر ميامي في العودة بالنتيجة بعد هدف تقدم ناشفيل الذي سجله أندي نجار في الدقيقة السابعة عشرة بملعب جيوديس بارك، حيث أرسل ميسي تمريرة حاسمة إلى تيلاسكو سيغوفيا الذي أظهر مهارة فردية ممتازة قبل أن يسدد في الشباك خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفرض ناشفيل سيطرته المطلقة مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل الفائز السابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي هاني مختار هدفين، تخللهما هدف ذكي بلمسة كعب من المهاجم سام سوريدج.

وظهرت علامات الإحباط الشديد على ميسي الذي احتج بقوة على حكم المباراة بوجود خطأ لصالحه أثناء بناء هجمة هدف سوريدج الثالث، ليحصل على بطاقة صفراء.

وتأكد عدم توفيق ميسي خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعدما حرمه القائمان معا من التسجيل في هجمة واحدة، وعندما تمكن من وضع الكرة داخل الشباك ألغي الهدف بداعي التسلل.

وتسبب إنتر ميامي بنفسه في استقبال الهدف الرابع الحاسم، بعدما انزلق حارسه روكو ريوس نوفو ليبقى عالقا خارج منطقة جزائه، مما أتاح للكرة الطويلة المرسلة من حارس ناشفيل شواك الوصول إلى هاني مختار المنطلق، والذي أدخل الكرة بسهولة في المرمى الخالي.

ودخل بطل كأس الدوري الأمريكي للموسم الماضي المباراة بعد ست مواجهات دون هزيمة في الدوري، وهو يعلم أن الفوز كان سيتوجه إلى صدارة القسم الشرقي والترتيب العام لدرع المشجعين متجاوزا ناشفيل، لكن الأخير وسع الفارق إلى خمس نقاط مع تبقي خمس عشرة مباراة على نهاية الموسم الاعتيادي.

وكان إنتر ميامي قد خسر مباراتيه الأخيرتين في بطولة كأس الدوريات بين الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي ليودع المسابقة من مرحلة المجموعات قبل الأدوار الإقصائية، غير أن هاتين الهزيمتين حدثتا بغياب ميسي والمهاجم لويس سواريز عن التشكيلة الأساسية.

وعاد ميسي إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت للمرة الأولى منذ وفاة والده خورخي قبل أسبوع، وذلك بعد غيابه عن الهزيمة أمام مونتيري، ودخوله كبديل في خسارة الأربعاء أمام ليون، بينما غاب لويس سواريز عن بطولة كأس الدوريات بالكامل بسبب الإيقاف على خلفية أحداث المباراة النهائية في العام الماضي.

ويسعى إنتر ميامي للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على فيلادلفيا يونيون يوم الأربعاء المقبل.