قبل كأس السوبر .. مباراة لاختبار جاهزية الفار

خبرني - يواصل اتحاد كرة القدم تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، من خلال العمل على استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية، وفي مقدمتها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي ينتظر أن تدخل حيز التطبيق بشكل رسمي مع انطلاق المنافسات المحلية.

وفي هذا الإطار، أقام اتحاد كرة القدم أول من أمس مباراة تجريبية على استاد عمان الدولي، بين فريقي مدارس الخضر والمدارس الإنجليزية، وذلك بهدف اختبار تقنية الفيديو والوقوف على مدى جاهزية الأجهزة والكوادر الفنية والتحكيمية المعنية بتطبيقها، قبل الدخول في المنافسات الرسمية، بحسب الغد.

وبين مصدر داخل اتحاد كرة القدم، أن إقامة المباراة جاءت في إطار سلسلة من الاختبارات التي يجريها الاتحاد للتأكد من جاهزية تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يعتزم أيضا إقامة مباريات تجريبية أخرى خلال الأسبوع الحالي، بهدف مواصلة اختبار التقنية والتأكد من قدرتها على العمل بالشكل المطلوب خلال المباريات الرسمية.

وبحسب المصدر، فإن الاختبارات لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية المتعلقة بالأجهزة والتجهيزات، وإنما تشمل أيضا الجانب التحكيمي، خصوصا في ظل أهمية جاهزية الحكام للتعامل مع تقنية الفيديو واتخاذ القرارات المناسبة عند الحالات التي تستدعي تدخل "VAR".

وفي السياق ذاته، كشفت معلومات من داخل اتحاد كرة القدم أن لجنة الحكام قامت خلال الفترة الماضية بتدريب عدد من الحكام على استخدام تقنية الفيديو، من خلال تدريبات نظرية وعملية، بهدف رفع مستوى جاهزيتهم قبل بدء الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.

وأكدت مصادر داخل اتحاد الكرة جاهزية لجنة الحكام للتعامل مع تقنية الفيديو، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان ظهور التقنية بالصورة المطلوبة مع انطلاق الموسم.

وأكد اتحاد كرة القدم في اكثر من مناسبة أن تكون تقنية الفيديو ستكون حاضرة في بطولة كأس السوبر، التي تنطلق يوم 21 من الشهر الحالي، والتي تشهد إقامة مواجهتين تجمع الأولى بين الفيصلي والوحدات، فيما تجمع الثانية الرمثا والحسين إربد، إلى جانب اعتماد التقنية في منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

ويأتي إدخال تقنية الفيديو إلى الملاعب الأردنية في ظل مطالبات متواصلة من الأندية والجماهير بضرورة الاستفادة من التقنية، خصوصا بعد الجدل الذي رافق العديد من القرارات التحكيمية خلال المواسم الماضية، والتي كانت تتسبب في حالة من الغضب والاحتجاج بين الجماهير والأندية.

ولاقت خطوة اتحاد كرة القدم تفاعلا إيجابيا في الشارع الرياضي، حيث تنظر جماهير الكرة الأردنية إلى تطبيق "VAR" باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات، لاسيما في الحالات التي يصعب على الحكم تقديرها بشكل دقيق خلال مجريات اللعب.

كما تعول الجماهير على أن تسهم التقنية في الحد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكام المحليين، والتي كانت تتصاعد في عدد كبير من مباريات المواسم السابقة، خصوصا في الحالات الجدلية المتعلقة بركلات الجزاء، والأهداف، وحالات الطرد والتسلل.

ورغم أن تقنية الفيديو لن تلغي الأخطاء التحكيمية بشكل كامل، إلا أن وجودها من شأنه أن يمنح الحكام أداة إضافية تساعدهم على مراجعة الحالات المهمة واتخاذ قرارات أكثر دقة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على أجواء المنافسات ويخفف من حدة الاعتراضات بعد المباريات.

ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم الكروي، تبدو الجماهير الأردنية أكثر ترقبا للمنافسات المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بأن يشكل تطبيق تقنية الفيديو إضافة جديدة للمسابقات المحلية، وأن يساهم في رفع مستوى المنافسة وتعزيز الثقة بالقرارات التحكيمية.

وتتطلع جماهير الكرة الأردنية إلى انطلاقة الموسم الجديد، خصوصا مع دخول "VAR" للمرة الأولى بشكل منتظم في المسابقات المحلية، أملا في أن تساعد التقنية على منح المباريات مزيدا من العدالة والشفافية، وأن تكون خطوة جديدة في مسيرة تطوير كرة القدم الأردنية.