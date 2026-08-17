بعد رودري .. برشلونة يقترب من صفقة جديدة

خبرني - تلقى برشلونة دفعة قوية في مساعيه لإعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوفه، بعدما نجح الظهير المخضرم في إنهاء ارتباطه بنادي الهلال السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا ويمهد الطريق أمام عودته إلى النادي الكتالوني بعقد دائم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كانسيلو، البالغ من العمر 32 عامًا، حسم موقفه مع الهلال بعد أن كان يتبقى في عقده موسم واحد، ومن المنتظر أن يصل إلى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل من أجل استكمال إجراءات انتقاله والتوقيع على عقده الجديد.

كان برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات اللاعب بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه للفريق، حيث نجح أداؤه على الجناح الأيسر في إقناع المدرب الألماني هانزي فليك، الذي طلب استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ليصبح كانسيلو أحد الخيارات المهمة في حساباته للموسم الجديد.

وكانت الصفقة تبدو في البداية مرشحة للتكلفة المالية على خزينة برشلونة، بعدما حدد الهلال قيمة اللاعب بنحو 10 ملايين يورو مع بداية فترة الانتقالات، لكن التطورات الأخيرة غيرت مسار المفاوضات بصورة كاملة.

وساهمت رغبة كانسيلو في مغادرة النادي السعودي، إلى جانب كثرة اللاعبين الأجانب في قائمة الهلال، وتوتر علاقته بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، في التوصل إلى فسخ العقد، ليصبح اللاعب متاحًا للانتقال دون رسوم، وهو ما يمنح برشلونة فرصة لإتمام الصفقة بأقل تكلفة ممكنة، كما يتيح للظهير البرتغالي تحسين شروط عقده وراتبه مع النادي الكتالوني.