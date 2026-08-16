أغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في 2027.. كين في الصدارة

خبرني - يشهد الوقت الحالي وجود العديد من اللاعبين الذين يُمكنهم الرحيل عن فرقهم مجانًا في يونيو/ حزيران 2027 حال عدم تجديد عقودهم.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للأندية التفاوض على اتفاقيات ما قبل التعاقد مع اللاعبين عندما يتبقى أقل من ستة أشهر على عقودهم.

وهذا يعني أن السنة الأخيرة من أي عقد قد تُشكّل وضعًا حرجًا للأندية، التي تُجبر إما على البيع بسعر أقل أو تُخاطر بالتفاوض على شروط جديدة.

ورصد موقع "ترانسفير ماركت" قائمة تضم أعلى اللاعبين قيمةً سوقيةً، الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2027.

أغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في 2027

تصدَّر القائمة الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، حيث تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.

ومن غير المتوقع أن يغادر كين بايرن ميونخ، وقد أجرى قائد منتخب إنجلترا محادثات لتجديد عقده مع بطل الدوري الألماني حتى عام 2029، لكن مع مرور كل يوم دون توقيع على تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، سيزداد الغموض.

وبالمثل، كان مانشستر سيتي يخاطر بخسارة رودري، البالغ من العمر 30 عامًا، مجانًا إذا لم يُحسم وضعه سريعًا، لكن برشلونة الإسباني تمكن من لضمه، وقدم للنادي الإنجليزي عرضا جديدا بقيمة 60 مليون يورو، بجانب إضافات قد تصل إلى 11 مليون يورو.

أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية تنتهي عقودهم عام 2027

هاري كين: بايرن ميونخ - 60 مليون يورو

فيديريكو ديماركو: إنتر ميلان - 50 مليون يورو

ليساندرو مارتينيز: مانشستر يونايتد - 45 مليون يورو

غابرييل مارتينيلي: أرسنال - 45 مليون يورو

كريستيان بوليسيتش: ميلان - 40 مليون يورو

ياسين العياري: برايتون - 40 مليون يورو

سيني مايولو: باريس سان جيرمان - 35 مليون يورو

برونو فرنانديز: مانشستر يونايتد - 35 مليون يورو

إبراهيم دياز: ريال مدريد - 35 مليون يورو

كورتيس جونز: ليفربول - 35 مليون يورو

