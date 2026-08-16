خبرني - قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، الأحد، إن نظام امتحان الثانوية العامة الجديد يخضع للتقييم بشكل مستمر.

وأضاف محافظة، أن هذا هو العام الأول الذي يطبق فيه النظام كاملا بعد أن تقدم طلبة الصف الثاني عشر للجزء الثاني منه، وكانت هناك 6 حقول أصبحت 4 حقول، لأن الوزارة وجدت أن معظم الطلبة جمعوا بين أكثر من حقل وتوزعوا على 4 حقول، فأخذت الوزارة قرارا من خلال مجلس التربية بأن تقتصر الحقول على أربعة.

وأشار إلى أن الطلاب في الثانوية العامة يختارون التخصصات التي يرغبون في دراستها في الجامعة، ويقدمون التوجيهي على عامين، وهما الصف الحادي عشر ويخصص له 4 مواد بنسبة 30% من العلامات والصف الثاني عشر ويخصص له 4 مواد تخصصية بنسبة 70% من العلامات لأنه يحدد اختصاص الطالب أو الدراسة الجامعية التي سيلتحق بها.

وعن خطط الوزارة لتنمية رأس المال البشري أوضح محافظة أن الوزارة معنية بتهيئة وإعداد الموارد البشرية لسوق العمل، وهو واضح من خلال الثانوية العامة والتركيز على المسارات، ومن خلال القبول الجامعي والدراسة الجامعية والتخصصات المهنية والتقنية التي بدأت الوزارة التركيز عليها.

وبين أن الوزارة تضع سياسات وتنسقها مع الجامعات والمدارس بحيث تلبي احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن تنمية الموارد البشرية جزء مهم من عمل الوزارة.

وأكد أن الوزارة مقبلة على هيكلة كبيرة وجديدة لتؤهل كوادرها للقيام بهذه المهمة الجديدة، مبينا أن الوزارة دربت خلال العام الماضي كجزء من تطوير الموارد البشرية قرابة 12 ألف معلم.

وأضاف أن الوزارة ستدرب العام الحالي 16 ألفا وفي الأعوام التالية ستستمر بتدريب جميع معلمي وزارة التربية خلال 3 سنوات تقريبا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي لإعداد أجيال وتنفيذ سياسات الوزارة من خلال التعليم بشقيه الأكاديمي أو المهني.

وبين أن الوزارة تقوم بنفس الدور على مستوى الجامعات من خلال تعزيز الاستقلال الأكاديمي للجامعات والتوجه نحو التخصصات المستقبلية التي يحتاجها المستقبل.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 65.3%، وفق ما أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

وأعلن شحادة، أن 4481 طالبا وطالبة حصلوا على معدل 95% فأكثر في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026.