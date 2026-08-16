الإعلامية نتالي خالد تنال درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة البترا

خبرني - نوقشت في كلية الإعلام بجامعة البترا رسالة الماجستير المقدمة من الإعلامية نتالي خالد الزواهرة والمعنونة بـ “تقارب الوسائط في القنوات الفضائية الأردنية لإثراء المحتوى الإعلامي: تقنية البودكاست أنموذجاً” وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الرقمي

وتألفت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة منال المزاهرة مشرفة ورئيسة للجنة والدكتور محمد حابس من جامعة اليرموك مناقشاً خارجياً والأستاذ الدكتور علي نجادات والدكتورة هناء الصعوب مناقشين داخليين

وتناولت رسالة الإعلامية نتالي خالد الزواهرة موضوعاً حديثاً يرتبط بتطور البيئة الإعلامية والتحولات الرقمية التي تشهدها القنوات الفضائية ودور تقارب الوسائط وتوظيف تقنية البودكاست في إثراء المحتوى الإعلامي ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى

وقد نالت الرسالة استحسان لجنة المناقشة لما تميزت به من حداثة في الموضوع وأهمية في الطرح وما تضمنته من جهد بحثي ونتائج علمية تسهم في إثراء الدراسات المتعلقة بالإعلام الرقمي وتقارب الوسائط

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الإعلامية نتالي خالد الزواهرة درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الرقمي

متمنين لها دوام التوفيق والنجاح ومزيداً من الإنجازات في مسيرتها الإعلامية والعلمية.

ألف مبارك وعقبال أعلى المراتب