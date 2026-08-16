محافظة: 145 مليون دينار لمشاريع التوسع في الأبنية المدرسية

خبرني - قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، إن تكلفة إنشاء 86 مدرسة جديدة و99 إضافة صفية ورياض أطفال تبلغ 145 مليون دينار.

وأضاف محافظة لـ"المملكة"، أن تنفيذ مشروع النقل المدرسي في الجنوب يشمل محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك.

وأوضح أن مشروع النقل المدرسي في الجنوب سيوفر كاميرات مراقبة داخل الحافلات، ومشرفا، وتطبيقا يتيح لأولياء الأمور متابعة أبنائهم.

وقال محافظة إن صندوق دعم الطالب الجامعي سيراعي هذا العام الكثافة السكانية في المناطق.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد، إنه تم إنجاز 86 مدرسة جديدة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع واسعة للإضافات الصفية ورياض الأطفال خلال أقل من عام، في إنجاز وصفه بأنه عدد غير مسبوق.

وأوضح أن من بين المدارس الجديدة 14 مدرسة أُنشئت من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، موجّها الشكر إلى القطاع الخاص على دعمه لإنشاء هذه المدارس.

وأكد رئيس الوزراء أن استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ليس مجرد مسمى، وإنما يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لأسلوب العمل وآلية تنفيذ المتطلبات اللازمة لضمان نجاح العملية التعليمية في جميع مراحلها.

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تشمل إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أسس التعليم، ودعم المعلمين والمعلمات وتطوير قدراتهم، إلى جانب تطوير البنية التحتية المدرسية.

وهنأ رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء، الطلبة والطالبات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، متمنِّياً لهم التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، وفي خياراتهم المستقبلية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنِّياته بالتوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ سواء بالنَّجاح في المرات المقبلة، أو في خياراتهم المهنيَّة والعمليَّة والمسارات الأخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام الحالي شهد تحقيق أعلى نسبة نجاح في الثانوية العامّة، مؤكدا أن هذا المعيار ليس الأساس، وإنما المعيار هو قدرة الطالب على التكيّف مع متطلبات سوق العمل، وقدرته على تحسين مستويات التعلُّم.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في تقييم تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي، وقياس أثره؛ بهدف الاستمرار في تطويره وتقديم ما يمكن للطالب في تعليمه المدرسي.