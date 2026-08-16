عشيرة آل دحيدل تبارك لابنها الدكتور عبدالرحمن تخرجه في الطب البشري من الجامعة الهاشمية

خبرني - تتقدم عشيرة آل دحيدل في الأردن وفلسطين والمهجر بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنها البار الدكتور عبدالرحمن سفيان دحيدل، بمناسبة تخرجه من الجامعة الهاشمية بتخصص الطب البشري، متمنين له دوام التفوق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية.

ويتقدم والده ووالدته بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، متمنين له مستقبلاً حافلاً بالنجاح والعطاء، وأن يسخّر علمه ومعرفته في خدمة وطنه ومجتمعه، وأن يوفقه الله في مسيرته المقبلة.

كما يعبّر شقيقه محمد عن بالغ فرحته واعتزازه بهذا الإنجاز، متمنياً لأخيه دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة مهنية مشرّفة حافلة بالإنجازات.

ألف مبارك للدكتور عبدالرحمن، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله.