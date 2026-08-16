*
الاثنين: 17 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مناسبات
  • عشيرة آل دحيدل تبارك لابنها الدكتور عبدالرحمن تخرجه في الطب البشري من الجامعة الهاشمية

عشيرة آل دحيدل تبارك لابنها الدكتور عبدالرحمن تخرجه في الطب البشري من الجامعة الهاشمية

  • 16 أغسطس 2026
  • 23:26
عشيرة آل دحيدل تبارك لابنها الدكتور عبدالرحمن تخرجه في الطب البشري من الجامعة الهاشمية

خبرني - تتقدم عشيرة آل دحيدل في الأردن وفلسطين والمهجر بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنها البار الدكتور عبدالرحمن سفيان دحيدل، بمناسبة تخرجه من الجامعة الهاشمية بتخصص الطب البشري، متمنين له دوام التفوق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية.

ويتقدم والده ووالدته بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، متمنين له مستقبلاً حافلاً بالنجاح والعطاء، وأن يسخّر علمه ومعرفته في خدمة وطنه ومجتمعه، وأن يوفقه الله في مسيرته المقبلة.

كما يعبّر شقيقه محمد عن بالغ فرحته واعتزازه بهذا الإنجاز، متمنياً لأخيه دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة مهنية مشرّفة حافلة بالإنجازات.

ألف مبارك للدكتور عبدالرحمن، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله.

عشيرة آل دحيدل تبارك لابنها الدكتور عبدالرحمن تخرجه في الطب البشري من الجامعة الهاشمية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإعلامية نتالي خالد تنال درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة البترا
الإعلامية نتالي خالد تنال درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة ...
  • 2026-08-16 23:31
زيد توفيق زمزم.. مبارك التخرج
زيد توفيق زمزم.. مبارك التخرج
  • 2026-08-16 22:35
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
  • 2026-08-16 17:14
حفل زفاف الشاب فارس فائق بني عواد - صور
حفل زفاف الشاب فارس فائق بني عواد - صور
  • 2026-08-15 22:41
محمد وائل أحمد الزعبي .. مبارك النجاح
محمد وائل أحمد الزعبي .. مبارك النجاح
  • 2026-08-15 15:16
تهنئة للدكتور ناصر الكساسبة بمناسبة التخرج
تهنئة للدكتور ناصر الكساسبة بمناسبة التخرج
  • 2026-08-15 12:10