منتخب الشباب يبدأ معسكره التدريبي في قطر

خبرني - بدأ المنتخب الوطني تحت سن 20 لكرة القدم، معسكره التدريبي، الذي يمتد حتى الجمعة 21 آب بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للتصفيات الآسيوية المقبلة.

ويتخلل المعسكر مواجهة المنتخب السعودي وديا، عند السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب اسباير، مع اختتام تحضيرات المنتخب تأهبا للاستحقاق القاري.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الأحد على ملعب اسباير، بقيادة المدرب ابراهيم حلمي.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 23 لاعبا هم: محمد الشلول، قصي الحلاحلة، نور الدين ياسين، عمر الخطيب، سعود ابو زيد، علي النعيمي، قصي عامر، أديب رمضان، حسين الذيابات، محمد هندومة، ناصر الدجاني، مهند مصطفى، محمد البيطار، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، الزين عودة، اسامة الجوهري، إياد العماوي، محمود الطميزي، مالك البستنجي، عبد الرحمن الزغايبة، عهد الشحادات، عمر المريحيل.

ويأتي المعسكر في إطار استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك بالمنافسات لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول، بنظام التجمع في البحرين.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.



