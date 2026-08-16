أرسنال يقسو على مانشستر سيتي بثلاثية ويحصد أول ألقاب الموسم

خبرني - فاز أرسنال على مانشستر سيتي 3-صفر في مباراة درع المجتمع التي أقيمت على ملعب "برينسيباليتي" في كارديف يوم الأحد، ليلحق ميكيل أرتيتا الخسارة بالمدرب الجديد إنزو ماريسكا الذي حل بديلاً لبيب غوارديولا.

وافتتح أرسنال التسجيل بعد مرور 23 ثانية فقط، بعدما انفرد ريكاردو كالافيوري بالمرمى، قبل أن يضاعف الفريق اللندني تقدمه عندما فشل جانلويجي دوناروما في التصدي لضربة رأس من كاي هافرتز.

وقدم كريستوس تزوليس، المنضم حديثاً إلى أرسنال، تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة عندما صنع الهدف الثالث لقائد الفريق مارتن أوديغارد بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولم يظهر فريق ماريسكا خطورته الهجومية إلا على فترات متقطعة، إذ أجبر فيل فودن وإرلينغ هالاند الحارس ديفيد رايا على التصدي لمحاولاتهما، لكن حارس أرسنال حافظ على صموده ليخرج بشباك نظيفة.