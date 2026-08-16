مستوطنون يحتجزون فلسطينيين بنابلس والاحتلال يمنع وصول الإسعاف لإصابات محتملة

خبرني - احتجز مستوطنون الأحد، عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا أحد المنازل على أطراف القرية، واحتجزوا عددا من الفلسطينيين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

كما هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين، بالقرب من مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

وحاول مستوطنون، سرقة عدد من الخيول تعود لأحد الفلسطينيين، من حظائرها في منطقة صافح بقرية تياسير شرق طوباس.

وفي السياق منعت قوات الاحتلال الأحد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من إدخال صهريج للمياه للمنازل المحاصرة في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن منظمة "اليونسيف" توجهت إلى بلدة قصرة وقامت بإدخال مواد غذائية وطبية للمنازل الثلاثة، بينما تم منع إدخال صهريج للمياه هناك.

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي بأن المجلس لم يتمكن من إعادة التيار الكهربائي والمياه للمنازل الثلاثة المحاصرة بالبلدة حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت منطقة رأس العين في قصرة منطقة عسكرية مغلقة واتخذت نقاطا لها هناك، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة المحاصرة في قصرة، بعد أن كان مستعمرون حاصروا المنازل لأيام.