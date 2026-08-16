فوز كبير لريال مدريد على شالكه وبرشلونة يسحق بازل

خبرني - حقّق ريال مدريد وصيف بطل إسبانيا بكرة القدم فوزا مريحا على شالكه الألماني 3-0، الأحد في مباراة ودية أخيرة له شهدت تسجيل الفرنسي كيليان مبابي أحد الأهداف وظهورا أول للوافد الجديد بصفقة قياسية العاجي يان ديوماندي.

وبعد موسمين من دون إحراز أي لقب كبير، عيّن ريال مدريد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لولاية ثانية على رأس الجهاز الفني، وأبرم سلسلة من التعاقدات هذا الصيف لإعادة تشكيل الفريق.

ووضع مبابي الذي خاض أول مباراة له تحت قيادة مورينيو، الفريق "الملكي" في المقدمة في الدقيقة السادسة، بعدما قطع تمريرة خلفية سيئة وسدّد الكرة في الشباك.

وأضاف دين هاوسن الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية نفّذها التركي أردا غولر، ليبسط ريال مدريد سيطرته الكاملة على منافسه الألماني.

وسجّل البديل كارلوس إسبي الهدف الثالث لريال في الشوط الثاني، قبل مشاركة الجناح الإيفواري ديوماندي البالغ ثمنه 140 مليون يورو (162 مليون دولار)، إلى جانب الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

في المقابل، حقّق بطل إسبانيا برشلونة فوزا ممتعا على بازل السويسري 5-2، وذلك في مباراة ودية شهدت الظهور الأول للمنضم حديثا هذا الصيف الإنجليزي أنتوني غوردون منذ انتقاله من نيوكاسل.

ومنح الوافد الجديد الآخر الألماني كريم أدييمي التقدم للفريق الكاتالوني بعد تمريرة من البرازيلي رافينيا، لكن الشاب جان دوكوري أدرك التعادل للفريق السويسري قبل نهاية الشوط الأول.

وأعاد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم التقدُّم لبرشلونة في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من أدييمي.

وسجّل لامين يامال، في أول ظهور له منذ التتويج بكأس العالم مع إسبانيا، الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تعرُّض الفرنسي جول كونديه للعرقلة.

وقلص البلجيكي كاظم أولايغبي الفارق لبازل من ركلة جزاء، قبل تسجيل البلجيكي الآخر جيسي بيسيوو، المنضم إلى برشلونة من كلوب بروج، هدفين في ظهور متأخر لكن مؤثر.

ويخوض برشلونة مباراة ودية أخيرة أمام الأهلي المصري على أرضه الأربعاء، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي في 23 آب ضمن المرحلة الثانية.