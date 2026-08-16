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الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

  • 16 أغسطس 2026
  • 22:37
الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الثنائية، والتطورات في المنطقة.

وبحث الوزيران في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين تحقيقا لمصالحهما المشتركة.

كما بحثا التطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدّد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود المُستهدِفة نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب الأزمة، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامَين في المنطقة.

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